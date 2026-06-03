Польща прагне створити постійну військову базу США на своїй території

Польща вже звернулась до Сполучених Штатів з відповідним проханням.

Польща офіційно звернулася до США з проханням створити постійну військову базу на її території.

Про це пише Politico.

Як повідомляє видання, прагнення країни до постійного розміщення американських військ у межах Польщі відбувається на тлі зменшення військової присутності Вашингтона в Європі та зростання загрози для континенту з боку Росії.

Виступаючи на прес-конференції, міністр оборони Польщі заявив, що «остаточні рішення ще не прийняті, але ми на правильному шляху». Варшава «зробить усе можливе» для розширення американської військової присутності, додав він, зазначивши, що зараз чиновники опрацьовують деталі зі своїми американськими колегами.

Зараз у країні розміщено близько 10 000 американських військовослужбовців , а також постійний гарнізон армії США та база протиракетної оборони .