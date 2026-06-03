Reuters: Росія хоче залучити трудових мігрантів з Індії для роботи на будівництві

Москва вже звернулася до Індії за робочою силою.

Росія хоче залучити більше індійських працівників для зменшення дефіциту робочої сили в сфері будівництва.

Про це пише Reuters.

Російський Сбербанк закликав дозволити в'їзд більшій кількості працівників з Індії та запропонував допомогу у сприянні процесу імміграції.

Як повідомляє видання, в Росії є негайна нестача щонайменше 2,3 мільйона працівників, яка посилюється війною в Україні. Москва вже звернулася до Індії за робочою силою.

У 2021 році для громадян Індії було видано близько 5000 дозволів на роботу. Минулого року ця кількість зросла майже до 72 000 дозволів – майже третина від загальної річної квоти для працівників-мігрантів за візами.

За даними Міністерства праці Росії, будівельному сектору країни знадобиться додатково 789 000 працівників до 2030 року.