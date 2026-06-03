Президент Зеленський обговорив із главою британського уряду військову підтримку та посилення тиску на РФ

Україна та Британія координують дипломатію, оборону і санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони скоординували подальші кроки у сфері оборони та дипломатії.

"Говорив із Кіром Стармером, Премʼєр-міністром Британії. Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував британській стороні за нові санкційні обмеження, спрямовані проти російських фінансових схем, зокрема пов’язаних із криптовалютними операціями.

"Також подякував Кіру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми. Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися", – додав він.

Зеленський наголосив на важливості подальшої координації України з Великою Британією та іншими європейськими партнерами для посилення обороноздатності та міжнародного тиску на Росію.