Литва веде переговори зі США про можливість розміщення американської ядерної зброї

Литва розпочала переговори зі Штатами щодо потенційного розміщення американської ядерної зброї на своїй території.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє Politico.

За словами міністра, наразі дискусії тривають. Цей крок став відповіддю Вільнюса на рішення Вашингтона скоротити свою традиційну військову присутність у Європі, що викликало занепокоєння країн Балтії через утворення можливих критичних прогалин у безпеці НАТО на тлі російської загрози.

Головною юридичною перешкодою є Конституція Литви, яка наразі прямо забороняє розміщення зброї масового знищення всередині країни. Проте президент Гітанас Науседа вже висловив готовність ініціювати зміни до основного закону, зважаючи на поточні безпекові ризики.

Американські офіційні особи ведуть переговори про розгортання ядерних боєголовок і бомбардувальників у кількох країнах на східному флангу НАТО. Наразі ядерний арсенал США в Європі зберігається на військових об'єктах у Німеччині, Бельгії, Італії, Туреччині, Нідерландах та Великій Британії.

Ці переговори збіглися в часі з плановим виведенням близько тисячі американських військовослужбовців із Литви. Міністр оборони додав, що наступна ротація контингенту США в країні наразі перебуває «на розгляді» у Вашингтоні, оскільки загальне скорочення американських сил змушує союзників повністю переглядати регіональну оборонну стратегію.