У Москві обмежили продаж бензину

Раніше з цим зіткнулися інші регіони Росії на тлі збільшення ударів ЗСУ по нафтовій інфраструктурі країни-агресорки.

Мережа автозаправок ОРТК запровадила обмеження на продаж бензину в одні руки у Москві, передає латвійське видання “Важные истории” із посиланням на портал московський новин, який опублікував фотографію з відповідним оголошенням з однієї із заправок.

Згідно з оголошенням, з 30 травня одному клієнту можуть продати не більше 60 літрів бензину та не більше 100 літрів дизельного палива.

"Обмеження діють по всій мережі, несуть тимчасовий характер", - підтвердили представники ОРТК у розмові з виданням "Обережно, Москва".

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Заправки "Лукойлу" також перестали відпускати понад 100 літрів бензину в одні руки. На станціях "Газпрому" перестали продавати понад 100-150 літрів будь-якого палива. Представники «Татнафти» та «Роснефти» заявили, що компанії не вводили обмеження, але вони можуть з'явитися на окремих заправках.

До столиці обмеження на продаж бензину запровадили ще у кількох регіонах. Зокрема, учора стало відомо, що на білгородських АЗС «Роснефти» перестали відпускати АІ-92 у каністри та відмовляються заправляти автомобілі до повного бака. У той же час у Курській області на АЗС «Роснефти» перестали відпускати АІ-92 у каністри, а продаж АІ-95 обмежили 20 літрами на один автомобіль.

На заправках самопроголошеного «ЛНР» продаж АІ-92 та АІ-95 також обмежили 20 літрами в одні руки. Окупаційна влада пояснила це зростанням попиту на паливо і заявила, що обмеження знімуть «після покращення ситуації з постачанням ПММ». Раніше із дефіцитом палива також зіткнувся Крим.