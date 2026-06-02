США та НАТО розпочнуть навчання в Балтійському морі

США та НАТО розпочнуть цього тижня навчання в Балтійському морі.

Про це пише Reuters.

Це щорічні навчання, які проводяться починаючи з 1971 року. Вони об'єднують близько 20 суден з 15 країн з близько 6000 осіб особового складу. Це майже вдвічі менше, ніж під час минулорічних навчань – у період загострення напруженості в Балтійському регіоні.

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За словами джерел видання, менша присутність відображає оперативні реалії, а не зменшення відданості, оскільки західні військово-морські сили залишаються задіяними в інших районах, включаючи Ормузьку протоку на Близькому Сході та Арктику.

Військово-морські навчання США BALTOPS, триватимуть з 4 по 20 червня, вони залишаться найбільшими маневрами в Балтійському морі цього року, а Вашингтон надасть флагманське судно Mount Whitney, попри плани скоротити зобов'язання США перед альянсом .

Навчання BALTOPS розпочнуться з навчань у західній частині Балтики, а потім перемістяться на схід для відпрацювання постачання та захисту вільних морських шляхів навколо шведського острова Готланд – ключового завдання для НАТО, оскільки стратегічне значення регіону зросло.

Відкриті морські шляхи вважаються критично важливими, особливо для постачання країн Балтії, які пов'язані з материковою частиною НАТО лише вузьким сухопутним коридором, у разі кризи.