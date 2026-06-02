Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
FT: Сполучені Штати обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах НАТО

Такий крок має запевнити союзників, що скорочення звичайної військової підтримки не послабить гарантії безпеки.

Винищувач F-35, Флорида, США (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

США обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах НАТО – поза межами шести країн, в яких вже є бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, передає Financial Times із посиланням на джерела. 

Виданння зазначає, що переговори є дуже конфіденційними і можуть не призвести до жодних змін у механізмах ядерного обміну. Вони відбуваються на тлі широкого занепокоєння в Європі через кроки Дональда Трампа щодо виведення американських військ і критично важливих систем озброєння з континенту.

Потенційно це дозволило б більшій кількості країн приймати так звані американські літаки подвійного призначення (DCA), які здатні завдавати ядерних ударів. Двоє співрозмовників сказали, що готовність обговорювати розширення має продемонструвати відданість США забезпеченню «ядерної парасольки» навіть тоді, коли союзників по НАТО підштовхують брати на себе більшу частину навантаження у сфері звичайної оборони.

За словами співрозмовників, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі балтійські держави, зацікавлені в потенційному розміщенні баз для DCA.

Програма ядерного обміну НАТО передбачає участь союзників — нині це Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія, — які мають дозвіл приймати американські DCA. Вони перебувають під захистом США, а Вашингтон зберігає виключне право дозволяти їх застосування.

Американська ядерна зброя, розміщена в європейських державах, зберігається та охороняється американськими військовими. Призначені авіагрупи союзних країн, які використовують винищувачі F-35, F-15 і Tornado, проходять підготовку для участі у навчаннях і місіях, що демонструють готовність сил, а в підсумку — для застосування бомб після дозволу США.

