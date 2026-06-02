У Данії завершився найбільш тривалий в історії країни період переговорів про формування уряду після парламентських виборів. Внаслідок коаліціяди, яка тягнулася понад два місяці, свою посаду прем'єр-міністерки збереже Метте Фредеріксен.

Як пише The Guardian, політикиня оголосила у понеділок про завершення домовленостей щодо нового складу ради міністрів. Програму уряду презентують у вівторок, а імена посадовців будуть оголошені вже 3 червня.

48-річна Фредеріксен вже втретє поспіль керуватиме виконавчою владою в країні. Її ключовим завданням у зовнішній політиці залишається протистояння спробам Сполучених Штатів Дональда Трампа перебрати на себе контроль над Гренландією.

Данія 24 березня обрала один з найбільш розрізнених складів парламенту за увесь час, давши мандати одразу 12 партіям. Соціал-демократи прем'єрки залишилися найбільшою політсилою у законодавчому органі, але вимушені були конкурувати за формування коаліції з правими лібералами.