ГоловнаСвіт

В Албанії розслідують проєкт курорту, пов'язаний із Джаредом Кушнером

Йдеться про заповідну територію, на якій інвестиційна компанія зятя Трампа планує збудувати розкішний курорт.

Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

Влада Албанії розслідує проєкт розкішного приморського курорту, пов'язаний із зятем Трампа - Джаредом Кушнером, на тлі протестів екологічних організацій та громадян проти забудови.

Про це пише Politico.

Проєкт охоплює безлюдний адріатичний острів Сазан та кілька сотень гектарів заповідного ландшафту Вйоса-Нарта, чутливої прибережної водно-болотної зони, де мешкають фламінго, тюлені та місця гніздування морських черепах.

Спеціальна антикорупційна прокуратура Албанії розпочала розслідування суперечливих змін у статусі заповідної території та власності на землю у 2024 році, що відкрило шлях для розвитку туризму. 

Як повідомляє видання, Кушнер, який очолює приватну інвестиційну компанію Affinity Partners, у серпні 2024 року оприлюднив плани щодо перетворення цієї ділянки на розкішний курорт, а на початку 2026 року він відвідав цей район разом зі своєю дружиною Іванкою. 

Раніше, в інтерв'ю Politico, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підтвердив, що між урядом і Кушнером тривають переговори щодо угоди, яка має включати 10 000 готельних номерів. Проте у виступі перед законодавцями він заперечив, що проєкт зазіхає на заповідник дикої природи, і сказав, що остаточна пропозиція ще не подана, а екологічне дослідження ще не завершене.

За даними видання, днями протестувальники зібралися біля урядових установ Албанії та вимагали припинення проєкту, захисту території від забудови та навіть відставки прем'єр-міністра.

  • Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама назвав серйозною помилкою відмову Європейського Союзу від ведення прямих перемовин з Росією щодо припинення російсько-української війни.
