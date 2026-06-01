Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов'ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Україна та Литва обговорили спільне виробництво дронів і оборонні проєкти Drone Deal

Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала таку угоду.

Фото: Юлія Свириденко

У Вільнюсі під час міжурядових консультацій Україна та Литва обговорили розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема реалізацію спільних проєктів із виробництва дронів-перехоплювачів.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У Вільнюсі під час консультацій урядів України та Литви обговорили проєкти спільного оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, для реалізації угоди Drone Deal, яку президенти наших держав підписали 13 травня. Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала таку угоду", – ідеться у повідомленні.

Під час переговорів сторони також приділили увагу співпраці у морському домені, зокрема виробництву морських безпілотників, а також перспективам спільного виготовлення боєприпасів.

Україна підтвердила готовність направити експертів для підтримки Литви у розвитку спроможностей із захисту повітряного простору та протидії сучасним безпековим викликам.

Литва, зі свого боку, підтвердила намір використовувати механізм SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів.

"Ми вдячні литовському народу за незмінну солідарність з Україною, яка підкріплена конкретними діями: наданими пакетами військової допомоги та рішенням Литви, починаючи з 2024 року, щороку спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на підтримку оборони та безпеки України", – підкреслила Свириденко.

