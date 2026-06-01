П'ятеро людей загинули в понеділок, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху на заводі Hanwha Aerospace місті Теджон у Південній Кореї.

Про це пише агенція Yonhap.

За словами пожежників та поліції, пожежна служба отримала повідомлення про вибух на заводі оборонної компанії о 10:59 ранку за місцевим часом. Туди скерували близько 100 осіб для гасіння пожежі. Займання вдалося ліквідувати.

Унаслідок вибуху загинуло п'ятеро людей, ще двоє отримали поранення: один отримав опіки всього тіла, а інший – легкі травми. Усіх загиблих знайшли мертвими на місці події.

Імовірно, вибух стався, коли робітники на об'єкті проводили роботи з очищення, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.

Компанія, на заводі якої стався інцидент, розробляє потужні рушійні двигуни та тактичні системи зброї класу "поверхня-поверхня".

У 2018 році внаслідок вибуху на заводі загинуло п'ятеро людей. Наступного року там стався ще один вибух, в результаті якого загинуло троє робітників.