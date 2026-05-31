США заявили про удар по комерційному судну, яке хотіло прорвати блокаду іранських портів

Американські військові заявили про атаку на торговельне судно, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів.

Про це повідомляють Euronews.

Сполучені Штати випустили ракету у машинне відділення корабля.

Реклама

За інформацією Центрального командування США, вантажне судно під прапором Гамбії “Lian Star” проігнорувало понад 20 попереджень американських військ протягом ночі, намагаючись увійти до іранського порту.

Хоча судно залишилося дрейфувати в Оманській затоці, американські війська не піднімалися на його борт.

Інцидент відбувся на тлі поновлення бойових дій цього тижня – попри крихке припинення вогню, яке діє з 7 квітня.

Американські військові зупинили шість суден, які намагалися прорвати блокаду, і лише одному дозволили продовжити рух. Ще 116 суден було перенаправили.

США розпочали блокаду 17 квітня у відповідь на те, що Іран фактично закрив протоку після початку війни на Близькому Сході у лютому цього року.

Вашингтон намагається обмежити експорт з самого Ірану та ще більше послабити доступ Тегерана до готівки, щоб завдати додаткового удару по його і без того ослабленій економіці.