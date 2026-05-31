Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
США заявили про удар по комерційному судну, яке хотіло прорвати блокаду іранських портів

Вантажне судно під прапором Гамбії “Lian Star” проігнорувало понад 20 попереджень американських військ протягом ночі.

Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Американські військові заявили про атаку на торговельне судно, яке намагалося прорвати блокаду іранських портів.

Про це повідомляють Euronews.

Сполучені Штати випустили ракету у машинне відділення корабля.

За інформацією Центрального командування США, вантажне судно під прапором Гамбії “Lian Star” проігнорувало понад 20 попереджень американських військ протягом ночі, намагаючись увійти до іранського порту. 

Хоча судно залишилося дрейфувати в Оманській затоці, американські війська не піднімалися на його борт.

Інцидент відбувся на тлі поновлення бойових дій цього тижня – попри крихке припинення вогню, яке діє з 7 квітня.

Американські військові зупинили шість суден, які намагалися прорвати блокаду, і лише одному дозволили продовжити рух. Ще 116 суден було перенаправили.

США розпочали блокаду 17 квітня у відповідь на те, що Іран фактично закрив протоку після початку війни на Близькому Сході у лютому цього року.

Вашингтон намагається обмежити експорт з самого Ірану та ще більше послабити доступ Тегерана до готівки, щоб завдати додаткового удару по його і без того ослабленій економіці.

  • Президент США Дональд Трамп під час засідання в Ситуаційній кімнаті Білого дому попросив внести низку змін до проєкту меморандуму про взаєморозуміння, який був попередньо погоджений його посланцями з іранськими представниками. Він вимагає змін до угоди з Іраном щодо ядерної програми.
  • Напередодні очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати готові знову завдати ударів по Ірану, якщо сторонам не вдасться досягти домовленостей щодо врегулювання конфлікту та іранської ядерної програми. 
