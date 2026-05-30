Reuters: Гегсет заявив про готовність США відновити удари по Ірану у разі провалу переговорів

У Тегерані заявляють, що остаточної угоди поки не існує.

Сполучені Штати готові знову завдати ударів по Ірану, якщо сторонам не вдасться досягти домовленостей щодо врегулювання конфлікту та іранської ядерної програми.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на безпековому форумі Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, пише Reuters.

"Ми більш ніж здатні відновити роботу в разі потреби", – сказав Гегсет.

За його словами, американські військові мають достатньо ресурсів для проведення операцій у будь-якому регіоні світу.

"Наших запасів більш ніж достатньо для цього як там, так і по всьому світу, тож ми перебуваємо в дуже хорошому становищі", – додав глава Пентагону.

Водночас Гегсет наголосив, що конфлікт із Іраном не змінює стратегічних пріоритетів Вашингтона в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Ми можемо робити дві речі одночасно. Ми посилюємо нашу оборонну промислову базу, щоб дуже скоро виготовляти в 2, 3, 4 рази більше боєприпасів, щоб усі наші (операційні) плани були належним чином забезпечені по всьому світу", – заявив він.

Міністр оборони також зазначив, що президент США Дональд Трамп залишається прихильником дипломатичного врегулювання та прагне досягти угоди, яка виключить можливість створення Іраном ядерної зброї.

За даними американських ЗМІ, Білий дім перебуває на фінальному етапі обговорення можливої угоди з Тегераном. Водночас остаточного рішення президент США поки не ухвалив.

Як повідомляє AFP із посиланням на джерела в адміністрації, проєкт домовленостей уже підготовлений, однак після двогодинної наради в Ситуаційній кімнаті Білого дому Дональд Трамп вирішив продовжити консультації.

Трамп заявив, що Іран повинен погодитися з тим, що він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби, а Ормузька протока має бути відкрита, без мит, для безперешкодного судноплавства в обох напрямках.

У Тегерані натомість заявляють, що у проєкті угоди між США та Іраном немає низки пунктів, про які згадував у своїй заяві 29 травня президент Трамп.

"Ісламська Республіка попрощалася з формулюванням "мусить" 47 років тому", – сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї, додавши, що переговори тривають, але "остаточної угоди ще не досягнуто".