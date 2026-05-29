Трамп озвучив умови ядерної угоди з Іраном перед фінальним засіданням

Президент США Дональд Трамп деталізував умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, а також оголосив про скликання фінального засідання в Білому домі для ухвалення остаточного рішення.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі, Іран повинен погодитися з тим, що він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби.

«Ормузька протока має бути негайно відкрита, без мит, для безперешкодного судноплавства в обох напрямках. Всі водні міни (бомби), якщо такі є, будуть знешкоджені (ми знешкодили безліч таких мін за допомогою потужних підводних тральщиків). Іран негайно завершить знешкодження та/або підрив будь-яких мін... Кораблі, що застрягли в протоці через нашу безпрецедентну військово-морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес «повернення додому», - написав лідер США.

Трамп додав, що збагачений уран, який опинився глибоко під землею після атаки американських бомбардувальників, дістануть США разом з Іраном і МАГАТЕ і знищать.