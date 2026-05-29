Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Трамп озвучив умови ядерної угоди з Іраном перед фінальним засіданням

Серед умов американської сторони – знищення збагаченого іранського урану і відкрита Ормузька протока.

Трамп озвучив умови ядерної угоди з Іраном перед фінальним засіданням
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп деталізував умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, а також оголосив про скликання фінального засідання в Білому домі для ухвалення остаточного рішення.

Як ідеться в дописі Трампа у його соцмережі, Іран повинен погодитися з тим, що він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби. 

«Ормузька протока має бути негайно відкрита, без мит, для безперешкодного судноплавства в обох напрямках. Всі водні міни (бомби), якщо такі є, будуть знешкоджені (ми знешкодили безліч таких мін за допомогою потужних підводних тральщиків). Іран негайно завершить знешкодження та/або підрив будь-яких мін... Кораблі, що застрягли в протоці через нашу безпрецедентну військово-морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес «повернення додому», - написав лідер США.

Трамп додав, що збагачений уран, який опинився глибоко під землею після атаки американських бомбардувальників, дістануть США разом з Іраном і МАГАТЕ і знищать.

  • 28 травня стало відомо, що американські та іранські перемовники узгодили умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння і тепер останнє словом за Трампом.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies