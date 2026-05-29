Угорський прем'єр не уточнив, чи був від Марка Рютте запит на зміну цієї позиції.

Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселі. За результатами переговорів він повідомив у X, що проінформував Рютте про те, що Угорщина не постачає зброю чи військове обладнання до України.

Це не нова позиція – Угорщина і за попереднього уряду не допомагала Україні зброєю. Водночас вона надавала гуманітарну підтримку, лікувала на своїй території поранених українських військових та приєдналася до Коаліції з розмінування.

"Генеральний секретар і я погодилися, що угорські солдати виконують блискучу роботу як частина миротворчої місії НАТО в Косово", – розповів про зустріч Мадяр.

Рютте розповів прем'єру про підготовку до саміту НАТО в Туреччині та про розвиток міжнародної ситуації довкола Ормузької протоки.