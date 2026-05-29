Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСвіт

Мадяр – генсеку НАТО: Угорщина не постачає Україні зброю чи військове обладнання

Угорський прем'єр не уточнив, чи був від Марка Рютте запит на зміну цієї позиції. 

Мадяр – генсеку НАТО: Угорщина не постачає Україні зброю чи військове обладнання
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселі. За результатами переговорів він повідомив у X, що проінформував Рютте про те, що Угорщина не постачає зброю чи військове обладнання до України. 

Це не нова позиція – Угорщина і за попереднього уряду не допомагала Україні зброєю. Водночас вона надавала гуманітарну підтримку, лікувала на своїй території поранених українських військових та приєдналася до Коаліції з розмінування. 

"Генеральний секретар і я погодилися, що угорські солдати виконують блискучу роботу як частина миротворчої місії НАТО в Косово", – розповів про зустріч Мадяр. 

Рютте розповів прем'єру про підготовку до саміту НАТО в Туреччині та про розвиток міжнародної ситуації довкола Ормузької протоки. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies