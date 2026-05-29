Китай будує стартові майданчики поблизу своїх ядерних ракетних шахт

Пекін збудував понад 80 стартових майданчиків і три восьмикутні комплекси у віддаленому північно-західному регіоні біля ядерного шахтного району Хамі.

Китай будує розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів та вузлів зв’язку поблизу ізольованих ядерних шахт, де розміщені найдальнобійніші ракети китайської армії.

Як пише Reuters, супутникові знімки показують, що Пекін збудував понад 80 стартових майданчиків і три восьмикутні комплекси у віддаленому північно-західному регіоні біля ядерного шахтного району Хамі.

Масштаби будівництва свідчать про велике розширення укріпленої інфраструктури, призначеної для захисту та управління наземними ядерними силами Китаю. У сукупності ця мережа демонструє суттєве посилення китайської здатності до «другого удару».

Реклама

Захист пустельних шахт є ключовим для офіційної китайської політики, заснованої на здатності відповісти у разі першого удару по Китаю. Хоча Народно-визвольна армія Китаю може запускати ядерну зброю з підводних човнів та літаків, саме шахтні райони в Сіньцзяні та провінції Ганьсу є основою її ядерних сил.

Наріжним каменем китайської доктрини залишається політика «не застосовувати першими», тобто Китай не розпочинатиме ядерний конфлікт першим. Проте деякі західні дипломати та аналітики вважають, що Пекін може вдатися до ядерного шантажу, щоб стримати зовнішнє втручання у конфлікт навколо Тайваню.

Нова інфраструктура зосереджена навколо двох восьмикутних комплексів, збудованих за останні шість років у східному Сіньцзяні. Обидва розташовані на південний захід від шахт Хамі – один приблизно за 140 км, інший – за 230 км.

Супутникові знімки показують, що всередині комплексів є житло для персоналу та місця для великої військової техніки.У центрі комплексу розташована головна будівля. Навколо неї – кільце споруд для військового персоналу. Третє кільце, ймовірно, використовується для зберігання техніки, включно з пусковими установками. Далі розташовані додаткові будівлі невідомого призначення. По периметру розташовані тимчасові споруди та десятки військових машин.

Поруч із комплексами є броньовані бункери, укріплені склади озброєнь, а також аеродроми та залізничні вузли, що з’єднують об’єкти з шахтами Хамі.

На знімках видно навчання за участю великої військової техніки біля північного восьмикутного комплексу у квітні та травні. Також помітні великі намети та, за оцінкою двох аналітиків, замасковані стартові позиції, вирізані в пустелі, деякі – із системами ППО.

Також супутникові знімки показують залізничні колії, термінал, аеродром, можливі паливні сховища та укріплені бункери навколо південного восьмикутного комплексу.

Кожен восьмикутний комплекс розташований у центрі мережі ґрунтових доріг і комунікацій, що простягаються глибоко в пустелю. Вони ведуть до бетонних майданчиків, розташованих серед скель і висохлих русел річок.Супутникові знімки за квітень і травень 2026 року демонструють рух техніки навколо комплексу: сліди машин, тимчасові споруди та замасковані військові транспортні засоби.

Реклама

За словами трьох експертів, ці майданчики можуть використовуватися для розміщення мобільних систем ППО, вузлів електронної боротьби або мобільних міжконтинентальних ракетних комплексів.

На думку експертів, комунікаційні канали між майданчиками та восьмикутними комплексами можуть містити волоконно-оптичні кабелі для зв’язку. Біля найпівнічнішого комплексу також будується можливий центр супутникового або мікрохвильового зв’язку – про це свідчать супутникові антени та дві великі вежі.

Третій восьмикутний комплекс, розташований на південь від полігону ядерних випробувань Лобнор, розвинений менше. Схоже, він використовується як полігон: на знімках видно вирви, пошкоджені будівлі та макети західних винищувачів.

П’ятеро експертів із безпеки, опитаних Reuters, погодилися, що ця інфраструктура може підтримувати китайську ядерну програму, а також інші військові цілі. Однак вони наголосили, що багато деталей залишаються невідомими, зокрема, які саме системи Китай планує розмістити на стартових майданчиках і чи використовуються комплекси для балістичних ракет на вантажівках або для оснащення ядерними боєголовками.

Американські чиновники та експерти з контролю над озброєннями вважають, що Китай розширює і модернізує свій ядерний потенціал швидше за будь-яку іншу країну. Останній звіт Пентагону прогнозує, що до 2030 року Китай матиме близько 1000 ядерних боєголовок. У грудневому звіті зазначалося, що Китай, ймовірно, вже розмістив близько 100 міжконтинентальних ракет у трьох основних шахтних районах.

Китай також посилює систему раннього попередження на основі супутників Huoyan-1. За даними Пентагону, система здатна виявити запуск міжконтинентальної ракети протягом 90 секунд і передати сигнал командному центру за 3–4 хвилини – цього достатньо, щоб Китай встиг запустити власні ракети до удару по шахтах.

Масштаби оборонної мережі біля шахт можуть робити Китай унікальним серед ядерних держав. США та Росія, чиї арсенали значно перевищують китайський, покладаються переважно на велику кількість шахт, їхню ізольованість та укріплену конструкцію, а не на масштабну ракетну оборону.