Світ

Головний дипломат Китаю завуальовано розкритикував в ООН політику Трампа

Ван І згадав, зокрема, про спробу Штатів замінити ООН на свою структуру.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу в ООН озвучив завуальовану критику на адресу зовнішньої політики президента США Дональда Трампа, передає Bloomberg

Зокрема, китайський дипломат розкритикував війну США проти Ірану та підхід американської адміністрації до роботи всесвітньої організації.

«Будь-які односторонні військові дії в обхід мандату Ради Безпеки є неприйнятними», — заявив Ван І.

Ця заява пролунала менш ніж за два тижні після зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Тоді президент США отримав суворе попередження щодо Тайваню і практично не здобув підтримки у пошуку дипломатичного вирішення війни США та Ізраїлю в Ірані.

У своїй промові Ван І також згадав про спроби США урізати фінансування ООН, вийти з десятків її агенцій та запропонувати альтернативну структуру — «Раду миру» Трампа. Раніше Рада Безпеки ООН схвалила цю структуру як дипломатичну ініціативу, зосереджену на Смузі Гази, проте згодом Трамп припустив, що вона «може» повністю замінити ООН.

Китай вважає, що роль ООН має лише посилюватися, а «не послаблюватися, а її статус — підтримуватися, а не замінюватися. Держави-члени повинні підтверджувати свої фінансові зобов'язання реальними діями».

  • США врізали фінансування низки програм в ООН. Це вже спровокувало фінансову кризу в організації. Наразі заборгованість Штатів за внесками до ООН становить близько 2 мільярдів доларів. 
  • Американська сторона неодноразово критикувала увагу ООН до таких тем, як зміна клімату та гендерна рівність, а на початку цього року адміністрація Трампа вийшла з 31 структури ООН та 35 інших міжнародних організацій.
