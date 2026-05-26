Головний дипломат Китаю завуальовано розкритикував в ООН політику Трампа

Ван І згадав, зокрема, про спробу Штатів замінити ООН на свою структуру.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу в ООН озвучив завуальовану критику на адресу зовнішньої політики президента США Дональда Трампа, передає Bloomberg.

Зокрема, китайський дипломат розкритикував війну США проти Ірану та підхід американської адміністрації до роботи всесвітньої організації.

«Будь-які односторонні військові дії в обхід мандату Ради Безпеки є неприйнятними», — заявив Ван І.

Ця заява пролунала менш ніж за два тижні після зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Тоді президент США отримав суворе попередження щодо Тайваню і практично не здобув підтримки у пошуку дипломатичного вирішення війни США та Ізраїлю в Ірані.

У своїй промові Ван І також згадав про спроби США урізати фінансування ООН, вийти з десятків її агенцій та запропонувати альтернативну структуру — «Раду миру» Трампа. Раніше Рада Безпеки ООН схвалила цю структуру як дипломатичну ініціативу, зосереджену на Смузі Гази, проте згодом Трамп припустив, що вона «може» повністю замінити ООН.

Китай вважає, що роль ООН має лише посилюватися, а «не послаблюватися, а її статус — підтримуватися, а не замінюватися. Держави-члени повинні підтверджувати свої фінансові зобов'язання реальними діями».