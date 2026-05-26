Трамп вимагає, щоб підписання Авраамових угод стало частиною домовленостей з Іраном

Угоди були укладені за посередництва США під час першого президентського терміну Трампа і спрямовані на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Будь-яка угода про припинення війни з Іраном повинна включати вимогу для низки країн, зокрема Саудівської Аравії та Пакистану, приєднатися до Авраамових угод.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише France24.

Трамп заявив у дописі в соціальних мережах, що переговори “просуваються добре”, але пов'язав будь-яку остаточну угоду з розширенням участі в угодах 2020 року.

Пропозиція з'явилася на тлі критики з боку колег-республіканців, які виступають за жорсткішу позицію щодо Ірану, і це може додати нових дипломатичних ускладнень до переговорів.

Трамп вказав на Саудівську Аравію та Катар як на країни, які повинні “негайно” підписати угоду, разом з Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом та Йорданією. Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати стали першими країнами, які приєдналися до угоди у 2020 році.

Він написав, що “після всієї роботи, виконаної Сполученими Штатами, щоб спробувати зібрати цю дуже складну головоломку докупи, всі ці країни повинні обов’язково, щонайменше, одночасно, підписати Авраамські угоди”.

Трамп сказав, що під час переговорів у суботу він заговорив про Авраамські угоди з лідерами країн. За його словами, він погодиться на те, що “одна чи дві” країни відмовляться їх підписати, але більшість має бути готовими.

Єгипет та Йорданія вже офіційно визнали Ізраїль і мають давні мирні договори. Туреччина вперше визнала Ізраїль у 1949 році.