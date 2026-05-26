Рубіо: Росія розіслала попередження про удари по Києву не лише американським дипломатам

Держсекретар запевнив у готовності сприяти завершенню війни, але поки що запланованої дати нових перемовин нема. 

Марко Рубіо прокоментував розмову з Лавровим
Держсекретар США Марко Рубіо отримав від російського міністра Серґєя Лаврова заклик до іноземних дипломатів виїхати з Києва. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, пише "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що росіяни надіслали це попередження всім посольствам, а не лише американському. А Лавров зателефонував йому, аби передати це особисто.

Він додав, що Лавров дзвонив йому з проханням передати послання від Путіна Трампу. 

"Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, така можливість з’явиться в якийсь момент", – наводить слова Рубіо France 24 з посиланням на AFP. 

Держсекретар додав, що США готові допомогти покласти край війні і сподіваються, що така нагода випаде. 

  • Росія активізувала погрози Україні, зокрема – Києву. Вона розіслала заклик виїхати з міста дипломатам та іноземним журналістам. МЗС Росії стверджує, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти". Як відомо, Росія з перших днів війни б'є по цивільних цілях, зокрема будинках, і стверджує, що це були військові об'єкти.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. 

