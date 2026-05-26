Рубіо: Росія розіслала попередження про удари по Києву не лише американським дипломатам

Держсекретар запевнив у готовності сприяти завершенню війни, але поки що запланованої дати нових перемовин нема.

Держсекретар США Марко Рубіо отримав від російського міністра Серґєя Лаврова заклик до іноземних дипломатів виїхати з Києва. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, пише "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що росіяни надіслали це попередження всім посольствам, а не лише американському. А Лавров зателефонував йому, аби передати це особисто.

Він додав, що Лавров дзвонив йому з проханням передати послання від Путіна Трампу.

"Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, така можливість з’явиться в якийсь момент", – наводить слова Рубіо France 24 з посиланням на AFP.

