Ціна на нафту знову зросла

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 2% під час азійських торгів у вівторок після того, як американські військові завдали ударів по Ірану.

Як пише Reuters, станом на ранок 26 травня ціна нафти Brent піднялася до $98,12 за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні $91,79 за барель, це трохи вище останньої ціни понеділка, але на $4,81, або 5%, нижче від закриття у п’ятницю. У понеділок торги не проводилися через державне свято – День пам’яті у США.

Хоча вночі обидва контракти знижувалися на тлі сподівань на мирну угоду, удари США по південному Ірану та ізраїльські атаки на «Хезболлу» підвищили ціни на Brent і збільшили різницю між Brent і WTI, заявив генеральний директор торговельної платформи Moomoo Australia Майкл Маккарті.

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок заявив, що переговори щодо угоди з Іраном можуть «тривати кілька днів», зруйнувавши надії на швидке завершення конфлікту – наступного дня після того, як американські сили здійснили «оборонні» удари по південному Ірану.

Удари сталися в той момент, коли головний переговорник Ірану та міністр закордонних справ країни перебували в Досі на переговорах із прем’єр-міністром Катару щодо можливої угоди зі США для завершення тримісячної війни. І Вашингтон, і Тегеран заявили, що досягли прогресу щодо меморандуму про взаєморозуміння, який мав би зупинити війну та дати переговірникам 60 днів для укладення остаточної угоди.

Тегеран фактично майже повністю заблокував рух неіранських суден через Ормузьку протоку з початку війни, що перекрило близько п’ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу.

Дані відстеження суден показали, що останніми днями через протоку пройшли три танкери зі скрапленим природним газом, які прямували до Пакистану, Китаю та Індії, а також супертанкер із іракською нафтою для Китаю, який був заблокований майже три місяці.

Вчора ціни на нафту знизилися в надії на досягнення мирної угоди між США і Іраном, яка б остаточно поклала край війні.