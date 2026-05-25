В уряді Ірану заявили про певний прогрес в угоді зі США

Водночас її "підписання не є неминучим". Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угода може бути досягнута в понеділок.

Іран заявляє, що в переговорах зі США досягнуто певного прогресу, але угода “не є неминучою”, пише BBC.

Зауваження речника Міністерства закордонних справ Есмаїла Багаї прозвучали після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що угода може бути досягнута в понеділок.

“Правильно сказати, що ми дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань. Але сказати, що підписання угоди неминуче – ніхто не може робити такого твердження”, – сказав Багаї.

Попередньо, меморандум про взаєморозуміння передбачає 60-денне продовження припинення вогню, відновлення руху суден Ормузькою протокою та план подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану.

На вихідних президент Дональд Трамп припустив, що сторони укладуть угоду. Пізніше він сказав, що доручив переговорникам “не поспішати” з нею.

Як інформують CBS News, американська розвідка вважає, що Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який був поранений під час ізраїльського удару в перший день війни, унаслідок якого загинув його батько та попередник, переховується. Це ускладнює зв'язок з його посланцями та відповідно затримує темпи переговорів зі США.

Американські ЗМІ пишуть, що запропонована угода не є остаточним врегулюванням, а навпаки, залишає деякі з найскладніших питань для обговорення пізніше. Йдеться, серед іншого, про обсяг та терміни послаблення іранських санкцій, розблокування заморожених іранських коштів та вимоги Вашингтона до Ірану про стримання ядерних амбіцій.

