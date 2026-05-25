У Литві зафіксували масовий витік даних із держреєстрів. Підозрюють росіян

У Литві невідомі скопіювали 600 000 записів із державних реєстрів. Підозрюють російську розвідку.

Як пише Delfi, розслідування несанкціонованих підключень проводить Литовське бюро кримінальної поліції, яке співпрацюватиме із Міністерством внутрішніх справ, юстиції, економіки та інновацій, іншими установами та Департаментом держбезпеки.

За даними правоохоронців, ці підключення були не тільки з-за кордону, а й з використанням систем інших литовських установ. Зокрема підозрюють, що несанкціонований доступ був і через систему Департаменту міграції при МВС, звідти надходили запити до Центру реєстрів.

Імовірно, викрали дані про литовських розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про інших фізичних та юридичних осіб, розповів депутат Сейму Литви Лаурінас Кащюнас.

«Закордонна розвідка може різними способами використовувати дані про місце проживання людей, залежно від цілей. Адреси будинків, квартир, садиб розвідників, офіцерів, дипломатів, політиків вважаються особливою інформацією, оскільки знаючі їх можуть вести стеження, чинити тиск і навіть представляти фізичну загрозу. Коли є точна адреса, можна слідкувати за рутиною людини, куди вона йде, коли приходить додому, хто до неї ходить, якими маршрутами вона переміщається. Можна вести фізичне спостереження поруч із будинком, щоб встановити мережу контактів, слабкі місця, встановлювати техніку для стеження, камери, датчики. Адресу можна використовувати і для кібероперацій», – повідомив політик.

За його словами, у деяких випадках адреси використовують і для вербування.

«Зливання адрес може використовуватися для тиску або залякування – наприклад, адресу публікують в інтернеті, закликаючи до насильства, погрожуючи або чинячи інший тиск, як на людину, так і на членів її сім'ї»,– зауважив він.

За його словами, велика ймовірність, що докладні дані про розвідників та офіцерів можуть бути оприлюднені в інтернеті, як "чорні списки". Він зауважив також, що ГРУ збирає інформацію про стратегічно важливих осіб та об'єкти за кордоном.

За його словами, такі дані можуть стати службою в перші години війни або масової гібридної атаки.