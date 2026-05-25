Судна з нафтою та СПГ із Близького Сходу виходять із Ормузької протоки

Два танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) у понеділок вийшли із Ормузької протоки та попрямували до Пакистану і Китаю, а супертанкер з іракською нафтою для Китаю залишив Перську затоку ще в суботу після майже тримісячного простою.

Як пише Reuters, про це свідчать дані судноплавного моніторингу.

Ці судна входять до небагатьох супертанкерів, які цього місяця залишили Перську затоку через спеціальний маршрут, використання якого наказав Іран. Минулого тижня три надвеликі нафтові танкери (VLCC) доставили до Китаю та Південної Кореї 6 мільйонів барелів нафти.

Танкер із СПГ Fuwairit, що належить японській компанії, у понеділок пройшов Ормузьку протоку й, за даними LSEG та Kpler, має розвантажитися в Пакистані у вівторок. Судно під прапором Багами завантажило СПГ у катарському порту Рас-Лаффан приблизно 28 березня.

Катарський танкер СПГ Al Rayyan також уже вийшов із протоки. Судно, яке перевозить вантаж із Рас-Лаффану, востаннє фіксували в затоці 22 травня, а зараз воно перебуває за межами протоки між Іраном та Оманом. Очікується, що вантаж буде доставлений до Китаю 27 червня.

Окремо супертанкер VLCC Eagle Verona, який залишив протоку в суботу, має прибути до порту Нінбо на сході Китаю 12 червня для розвантаження, свідчать дані LSEG та Kpler. Судно під прапором Сінгапуру, зафрахтоване компанією Unipec – торговим підрозділом найбільшого нафтопереробника Азії Sinopec – завантажило майже 2 мільйони барелів нафти Basrah приблизно 26 лютого.

Раніше два джерела повідомили Reuters, що Eagle Verona входив до числа семи суден, для яких Малайзія просила в Ірану дозвіл на прохід. П’ять із цих суден уже залишили водний шлях, тоді як ще два залишаються в затоці.

До початку війни через Ормузьку протоку щодня проходило в середньому від 125 до 140 суден. Наразі близько 20 тисяч моряків залишаються заблокованими в Перській затоці на борту сотень кораблів.