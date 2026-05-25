Після заяви Трампа ціни на нафту знизилися в надії на досягнення угоди між Іраном і США

Ціни на нафту знизилися в надії на досягнення мирної угоди між США і Іраном, яка б остаточно поклала край війні. У понеділок на азійських ринках еталонна марка нафти Brent подешевшала до $97,90 – на 5,5 %, пише BBC. Фондовий індекс Nikkei 225 у Японії вперше піднявся вище 65 000 після зростання на 2,9% на тлі надії на те, що протоку незабаром знову відкриють.

Днями американський лідер Дональд Трамп заявив, що домовленість з Тегераном значною мірою узгоджена. Раніше він казав, що вона включатиме відкриття судноплавства Ормузькою протокою, однак деталей не надав.

Протока, якою до конфлікту транспортували п'яту частину світового обсягу нафти, залишається фактично заблокованою з 28 лютого.

Американський президент 24 травня поінформував про проведення "дуже хорошого дзвінка" з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та інших країн стосовно "Меморандуму про взаєморозуміння щодо PEACE (миру"). Він також сказав, що в суботу мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, яка "пройшла дуже добре".

"Остаточні аспекти та деталі угоди зараз обговорюються і будуть оголошені найближчим часом", – повідомив американський президент.

Що саме передбачатимуть домовленості поки невідомо, але, за словами Трампа, вони "абсолютно" запобігатимуть створенню Іраном ядерної зброї.

Тегеран повідомив, що іранські і американські позиції минулого тижня зблизилися, але це не означає, що будуть досягнуті домовленості з ключових питань. Речник МЗС Ірану Ісмаель Багаї звинуватив американців у "суперечливих заявах".