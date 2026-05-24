Турецька поліція увійшла до штаб-квартири опозиції, щоб виселити усунуте керівництво

Турецька поліція спеціального призначення у неділю застосувала сльозогінний газ і прорвалася через ворота штаб-квартири головної опозиційної партії, щоб виселити її усунуте керівництво.

Про це пише Reuters.

Суд усунув лідера Республіканської народної партії (CHP) Озгюра Озеля, анулювавши результати партійного з’їзду 2023 року, на якому його було обрано, посилаючись на порушення.

Натомість суд поновив на посаді колишнього голову CHP Кемаля Киличдароглу, який того ж року програв президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану на загальнонаціональних виборах.

Впродовж років режим Ердогана послідовно завдає утисків опозиції, цетри якої зосереджені у великих містах. Мер Стамбула Екрем Імамоглу вже перебуває за ґратами, кримінальних переслідувань зазнають міські голови Бурси та Анкари. Усі вони були потенційними кандидатами у президенти.

Реджеп Ердоган обмежений трьома термінами і вже говорив, що у 2028 році завершить політичну кар'єру. Але чутки говорять про те, що у Туреччині будуть оголошені дострокові вибори, які дозволять президенту обійти конституційні перепони і балотуватися знову.