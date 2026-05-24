Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Турецька поліція увійшла до штаб-квартири опозиції, щоб виселити усунуте керівництво

Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Турецька поліція увійшла до штаб-квартири опозиції, щоб виселити усунуте керівництво
Анкара
Фото: НАТО

Турецька поліція спеціального призначення у неділю застосувала сльозогінний газ і прорвалася через ворота штаб-квартири головної опозиційної партії, щоб виселити її усунуте керівництво.

Про це пише Reuters.

Суд усунув лідера Республіканської народної партії (CHP) Озгюра Озеля, анулювавши результати партійного з’їзду 2023 року, на якому його було обрано, посилаючись на порушення.

Натомість суд поновив на посаді колишнього голову CHP Кемаля Киличдароглу, який того ж року програв президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану на загальнонаціональних виборах.

Впродовж років режим Ердогана послідовно завдає утисків опозиції, цетри якої зосереджені у великих містах. Мер Стамбула Екрем Імамоглу вже перебуває за ґратами, кримінальних переслідувань зазнають міські голови Бурси та Анкари. Усі вони були потенційними кандидатами у президенти.

Реджеп Ердоган обмежений трьома термінами і вже говорив, що у 2028 році завершить політичну кар'єру. Але чутки говорять про те, що у Туреччині будуть оголошені дострокові вибори, які дозволять президенту обійти конституційні перепони і балотуватися знову.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies