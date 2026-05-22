Суд у Туреччині анулював обрання лідера головної опозиційної партії

Хаос та "полювання на відьом" у турецькій політиці погано впливають на фондовий ринок.

Суд у Туреччині анулював обрання лідера головної опозиційної партії
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Анкари ухвалив скандальне рішення скасувати результати з'їзду опозиційної Республіканської народної партії 2023 року, на якому Озкюр Озель був обраний новим головою політичної сили.

Як пише Bloomberg, судове втручання у справи партії відкриває шлях до повернення на посаду голови Кемаля Киличдароглу, а також сприяє розбрату всередині опозиції перед наступною президентською кампанією. Цей крок посилює владу чинного глави держави Реджепа Ердогана, якого звинувачують в авторитаризмі.

Акції турецьких компаній на тлі атаки на опозицію впали, а фондовий індекс Borsa Istanbul 100 просів одразу на понад 6%, що спричинило автоматичне зупинення торгів.

Впродовж років режим Ердогана послідовно завдає утисків опозиції, цетри якої зосереджені у великих містах. Мер Стамбула Екрем Імамоглу вже перебуває за ґратами, кримінальних переслідувань зазнають міські голови Бурси та Анкари. Усі вони були потенційними кандидатами у президенти.

Реджеп Ердоган обмежений трьома термінами і вже говорив, що у 2028 році завершить політичну кар'єру. Але чутки говорять про те, що у Туреччині будуть оголошені дострокові вибори, які дозволять президенту обійти конституційні перепони і балотуватися знову.

 

