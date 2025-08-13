У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСвіт

Ув'язнений мер Стамбула готовий підтримати альтернативного кандидата проти Ердогана

Екрем Імамоглу, який перебуває у в'язниці майже п'ять місяців, заявив, що на кону стоїть “демократична легітимність”. 

Ув'язнений мер Стамбула готовий підтримати альтернативного кандидата проти Ердогана
Мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

Найсильніший суперник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана готовий підтримати альтернативного кандидата, якщо йому не дозволять балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який перебуває у в'язниці майже п'ять місяців, заявив, що на кону стоїть “демократична легітимність”. Хоча він все ще сподівається представляти опозиційний альянс, це “не час для вагань”, сказав він у своєму першому інтерв'ю іноземним ЗМІ після арешту в березні.

“Я не наївний. Якщо мене офіційно заборонять, демократична опозиція все одно повинна об'єднатися”, – сказав Імамоглу у письмовій відповіді на запитання своїх радників. 

"Якщо шлях уперед вимагає іншого кандидата, ця людина повинна продовжувати наше колективне бачення справедливості, процвітання та миру”, ‒ додав він.

Видання зазначає, що Імамоглу готується до тривалої юридичної битви, яка може виключити його з виборів, а його потенційне усунення з політичної сцени має наслідки, що виходять за межі Туреччини.

Йому висунуто низку обвинувачень, зокрема у корупції та підтримці тероризму, а в липні його засудили за погрози прокурору. Йому не заборонили займатися політикою, але це може статися залежно від результату справ.

Імамоглу заперечує всі правопорушення та назвав своє затримання “прозорою спробою” перешкодити йому балотуватися на посаду президента, стверджуючи, що це було політично сплановано. 

“Режим вирішив використати бюрократію як зброю. Питання диплома – це лише одне з цілої низки кафкіанських судових процесів”, ‒ сказав він у письмових коментарях.

  • Республіканська народна партія Імамоглу (CHP) та кілька муніципалітетів, очолюваних опозицією, також перебувають під тиском. Сотні чиновників затримали в рамках масштабного розслідування корупції, розпочатого після загальнонаціональних перемог опозиції на місцевих виборах 2024 року.
  • Після ув'язнення Імамоглу та інших членів муніципалітету Стамбулом керує виконуючий обов'язки мера. 
Теми:
﻿
