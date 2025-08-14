Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Бразилія прокредитує виробників, що постраждали від тарифів Трампа, на 5,5 млрд доларів

Влада вважає, що Білий дім оголосив їм тарифну війну "з причин, що не існують".

Бразилія прокредитує виробників, що постраждали від тарифів Трампа, на 5,5 млрд доларів
Лула да Сілва анонсує підтримку підприємців
Фото: DW

Президент Бразилії Лула да Сілва оголосив план заходів щодо боротьби з торговельною кризою, спричиненою 50-відсотковими митами, застосованими Сполученими Штатами.

Як пише Deutsche Welle, влада республіки надасть виробникам та експортерам кредити на загальну суму 20 мільярдів реалів - це близько 5,5 мільярдів доларів.

Бізнеси також зможуть розраховувати на відкладення термінів сплати податків, а уряд стимулюватиме купівлю товарів місцевого виробництва, які раніше йшли на продаж до США.

За словами Лули да Сілви, "криза це час створювати щось нове". Президент також заявив, що аргументи щодо погіршення ситуації з дотриманням прав людини, які Білий дім використав для оголошення тарифної війни, "просто не існують". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies