Бразилія прокредитує виробників, що постраждали від тарифів Трампа, на 5,5 млрд доларів

Влада вважає, що Білий дім оголосив їм тарифну війну "з причин, що не існують".

Президент Бразилії Лула да Сілва оголосив план заходів щодо боротьби з торговельною кризою, спричиненою 50-відсотковими митами, застосованими Сполученими Штатами.

Як пише Deutsche Welle, влада республіки надасть виробникам та експортерам кредити на загальну суму 20 мільярдів реалів - це близько 5,5 мільярдів доларів.

Бізнеси також зможуть розраховувати на відкладення термінів сплати податків, а уряд стимулюватиме купівлю товарів місцевого виробництва, які раніше йшли на продаж до США.

За словами Лули да Сілви, "криза це час створювати щось нове". Президент також заявив, що аргументи щодо погіршення ситуації з дотриманням прав людини, які Білий дім використав для оголошення тарифної війни, "просто не існують".