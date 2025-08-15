Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Суперник Орбана звинуватив Росію у втручанні в процес виборів

У Москві хочуть завадити опозиціонеру скинути чинного прем'єра з насидженого місця.

Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори, які відбудуться в країні наступного року.

Як пише Bloomberg, політик звинуватив Москву у спробі завадити перемозі його руху задля збереження при владі лояльного до Кремля прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Заява Мадяра стала відповіддю на оприлюднення росіянами "дослідження", відповідно до якого опозиціонер нібито є "протеже і маріонеткою Європейської Комісії для усунення від влади демократичного уряду". У Орбана поквапилися приєднатися до цих висновків: міністр закордонних справ Петер Сіярто сказав, що у звіті з РФ "немає нічого нового". 

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" може мати на виборах двозначну відсоткову перевагу над чинною владною політсилою "Фідес".
