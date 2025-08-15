Трамп заявив, що США не будуть вести бізнес із Росією, поки не припиниться війна

Дональд Трамп відзначив, що російський диктатор везе на Аляску для зустрічі чимало бізнесменів у своїй команді, але запевнив, що Штати не будуть вести з росіянами бізнес, поки триватиме війна.
Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч із Володимиром Путіним.
«...Ми ладнаємо. Є гарний рівень поваги з обох боків. І я думаю, що щось із цього вийде. Я помітив, що він привозить багато бізнесменів із Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть робити бізнес, але вони не будуть вести бізнес, доки ми не припинимо війну... Рік тому ми були мертвими, а тепер ми — гаряча країна. І він хоче шматок цього, бо його країна не гаряча економічно. Насправді, навпаки», - сказав американський президент.
Трамп додав, що «війна має зупинитися, і вбивства мають припинитися», бо інакше на РФ чекають "серйозні економічні наслідки".
"Так, вони будуть дуже серйозними. Я роблю це не для свого здоров’я. Мені це не потрібно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів. Так, дуже серйозними", - сказав лідер США.
- Президент Штатів 13 серпня заявляв уже, що на російського диктатора Путіна чекають «дуже серйозні наслідки», якщо він не погодиться припинити війну.
- Зрештою, погрози американського президента Путіну лунали і раніше. Трамп озвучував дедлайни для РФ і погрози нових обмежувальних заходів, але досі жодної обіцянки не втілив у життя.
- Наприклад, у січні Трамп запевняв: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, він застосує величезні тарифи та великі санкції.
- У березні Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту.
- У липні лідер Штатів погрожував введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.
- Тоді ж сенатор-республіканець Ліндсі Грем також анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні.
- До речі, на початку липня Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах. Нарпикінці місяця лідер Штатів сказав, що розчарований російським диктатором і скорочує 50-денний ультиматум для РФ.
- Цього місяця господар Білого дому заявив, що подальше зниження цін на енергоносії може змусити Путіна припинити війну в Україні.
- Президент США хотів раніше, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня.