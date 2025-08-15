Трамп заявив, що США не будуть вести бізнес із Росією, поки не припиниться війна

Дональд Трамп відзначив, що російський диктатор везе на Аляску для зустрічі чимало бізнесменів у своїй команді, але запевнив, що Штати не будуть вести з росіянами бізнес, поки триватиме війна.

Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч із Володимиром Путіним.

«...Ми ладнаємо. Є гарний рівень поваги з обох боків. І я думаю, що щось із цього вийде. Я помітив, що він привозить багато бізнесменів із Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть робити бізнес, але вони не будуть вести бізнес, доки ми не припинимо війну... Рік тому ми були мертвими, а тепер ми — гаряча країна. І він хоче шматок цього, бо його країна не гаряча економічно. Насправді, навпаки», - сказав американський президент.

Трамп додав, що «війна має зупинитися, і вбивства мають припинитися», бо інакше на РФ чекають "серйозні економічні наслідки".

"Так, вони будуть дуже серйозними. Я роблю це не для свого здоров’я. Мені це не потрібно. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів. Так, дуже серйозними", - сказав лідер США.