Китай захищає імпорт нафти з РФ, вважаючи його законним і необхідним для власної енергетичної безпеки.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не підвищуватиме мита на китайські товари через імпорт країною російської нафти, зіславшись на «прогрес під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Bloomberg.

«Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, мені не потрібно про це думати. Можливо, доведеться подумати про це за дві-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати», — сказав лідер США.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив покупцям російських енергоносіїв додатковими митами, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Україною. Зокрема, з 27 серпня США вже підвищили мита на індійську продукцію до 50% через закупівлі нафти у Москви.

Водночас введення нових мит проти Китаю могло б зруйнувати торговельне перемир’я, яке Трамп у понеділок цього тижня погодився продовжити ще на 90 днів. Це домовленість дозволила США та Китаю знизити взаємні мита, що навесні досягли рекордних показників і викликали занепокоєння на світових ринках.

Китай, у свою чергу, захищає імпорт російської нафти, вважаючи його законним і необхідним для власної енергетичної безпеки.