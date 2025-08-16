Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Трамп утримається від підвищення мит на китайські товари через закупівлі російської нафти

Китай захищає імпорт  нафти з РФ, вважаючи його законним і необхідним для власної енергетичної безпеки.

Трамп утримається від підвищення мит на китайські товари через закупівлі російської нафти
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не підвищуватиме мита на китайські товари через імпорт країною російської нафти, зіславшись на «прогрес під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Bloomberg.

«Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, мені не потрібно про це думати. Можливо, доведеться подумати про це за дві-три тижні, але зараз нам не потрібно про це думати», — сказав лідер США.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив покупцям російських енергоносіїв додатковими митами, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Україною. Зокрема, з 27 серпня США вже підвищили мита на індійську продукцію до 50% через закупівлі нафти у Москви.

Водночас введення нових мит проти Китаю могло б зруйнувати торговельне перемир’я, яке Трамп у понеділок цього тижня погодився продовжити ще на 90 днів. Це домовленість дозволила США та Китаю знизити взаємні мита, що навесні досягли рекордних показників і викликали занепокоєння на світових ринках.

Китай, у свою чергу, захищає імпорт російської нафти, вважаючи його законним і необхідним для власної енергетичної безпеки.
