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Трамп підписав указ про додаткове 25% мито на всі товари з Індії

Мито набере чинності через 21 день після підписання (тобто з 27 серпня 2025 року), крім товарів, які вже в дорозі.

Трамп підписав указ про додаткове 25% мито на всі товари з Індії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. 

Про це йдеться у повідомленні Білого дому. 

Зазначається, що американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.

Мито набере чинності через 21 день після підписання (тобто з 27 серпня 2025 року). Воно застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі, тобто до 17 вересня.

Це мито доповнює будь-які інші мита чи збори, однак не застосовується до вантажів, які мають спеціальні винятки, передбачені іншими указами.

Всі відповідні відомства (Держдеп, Казначейство, Митниця тощо) уповноважені реалізовувати указ, включно з внесенням змін до митного класифікатора.

Трамп підписав указ сьогодні, 6 серпня. 

  • Нещодавно Трамп пригрозив підвищити мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти. Він наголосив, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. 
  • Раніше радник Трампа Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, закуповуючи російську нафту. 
  • 25-відсоткове мито на імпорт товарів з Індії набуло чинності 30 липня. Причиною стали закупівлі Індією російської зброї та енергоресурсів. Крім того, Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту в Росії, якщо Москва не піде на "важливу мирну угоду" з Україною.
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