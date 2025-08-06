Трамп підписав указ про додаткове 25% мито на всі товари з Індії

Мито набере чинності через 21 день після підписання (тобто з 27 серпня 2025 року), крім товарів, які вже в дорозі.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.

Мито набере чинності через 21 день після підписання (тобто з 27 серпня 2025 року). Воно застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі, тобто до 17 вересня.

Це мито доповнює будь-які інші мита чи збори, однак не застосовується до вантажів, які мають спеціальні винятки, передбачені іншими указами.

Всі відповідні відомства (Держдеп, Казначейство, Митниця тощо) уповноважені реалізовувати указ, включно з внесенням змін до митного класифікатора.

Трамп підписав указ сьогодні, 6 серпня.