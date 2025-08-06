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FT: США готують нові санкції проти російського "тіньового флоту"

Ще один засіб тиску на Кремль.

FT: США готують нові санкції проти російського "тіньового флоту"
Один з танкерів "тіньового флоту" РФ
Фото: news.err.ee

Журналісти Financial Times стверджують, що в разі відмови російського диктатора Путіна прийняти ультиматум щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".

Співрозмовники видання зазначають, що у Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".

Попередня адміністрація Джо Байдена внесла 213 суден до "чорного списку", проте за каденції Трампа нових санкцій не було через сподівання республіканця досягти миру шляхом переговорів. Втрата терпіння, про яку відверто говорить президент США, може мати наслідком наближення до європейського обсягу обмежень проти "тіньового флоту": ЄС має у своєму списку 415 позицій.
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