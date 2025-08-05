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Внаслідок вибуху у Житомирі загинув чоловік

Ще один отримав поранення.

Ввечері 5 серпня поблизу вул. Сурина Гора у Житомирі стався вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Житомирській області.

“На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований. 

Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
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