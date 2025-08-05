Bloomberg: Росія розглядає «повітряне перемир’я» як поступку Трампу без припинення війни

Кремль вивчає можливість оголошення «повітряного перемир’я» з Україною як жест деескалації, що не передбачає повного припинення бойових дій, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Одним зі сценаріїв може стати припинення російських авіаударів і запусків дронів та ракет за умови, що на це погодиться і українська сторона.

Попри це, Володимир Путін не погоджується на повне припинення вогню, оскільки Москва продовжує просування на фронті й не відмовляється від своїх військових цілей.

У Кремлі підтвердили візит спецпредставника США Стіва Віткоффа, який, за словами Дональда Трампа, може зустрітися з Путіним вже цієї середи. Це буде його п’ятий візит до Росії у 2025 році.

Трамп тим часом посилює тиск на країни, що купують російську нафту. У п’ятницю США можуть ввести високі мита для Китаю, Індії та інших держав. Напередодні американський президент пригрозив суттєвим підвищенням тарифів на імпорт з Індії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше також згадав про ідею «повітряного перемир’я», виступаючи поруч із Путіним, однак той її публічно не підтримав. Лукашенко тоді додав: «Передайте Зеленському, щоб він погодився».