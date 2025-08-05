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До 10 років ув'язнення засудили експравоохоронця, який коригував повітряні атаки Росії по Миколаєву та Одесі

Він входив до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва на прізвисько "Лохматий".

До 10 років ув'язнення засудили експравоохоронця, який коригував повітряні атаки Росії по Миколаєву та Одесі
Ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

Реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор ФСБ Росії, який діяв на півдні України. Він коригував ракетно-дронові атаки по Миколаєву та Одесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних "цілей" ворога були запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони в портових містах. 

За матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець із Миколаєва. Аби скоригувати комбіновані удари росіян, чоловік позначав на гугл-картах геолокації українських захисників, а також періодично відстежував наслідки ворожих "прильотів".

Зібрані дані він передавав Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку Росії. 

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини інформатора і затримали його в листопаді 2023 року за місцем проживання. Його визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). 

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі. 
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