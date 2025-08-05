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Посол Юраш: Папа Римський Лев XIV може приїхати до України

Це може стати одним із найсильніших сигналів підтримки України та поштовхом до встановлення справедливого та тривалого миру.

Посол Юраш: Папа Римський Лев XIV може приїхати до України
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Ватикан розглядає можливість візиту Папи до України. Це може стати одним із найсильніших сигналів підтримки України та поштовхом до встановлення справедливого та тривалого миру. 

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

За словами дипломата, новообраний Папа Лев XIV із перших днів понтифікату демонструє виняткову увагу до України. У день своєї першої публічної заяви він присвятив центральну частину промови саме українському питанню. 

Наступного дня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, а вже через тиждень — прийняв його на офіційній зустрічі одразу після інавгураційної меси, що є безпрецедентним кроком для Ватиканського протоколу.

«Це був перший Глава держави, якого Папа Лев прийняв офіційно, ще до інших очільників держав. Це дуже промовистий жест», — наголосив Юраш.

Крім політичних контактів, понтифік активно підтримує Україну на гуманітарному рівні. 

Зокрема, 3 червня він зустрівся з 250 українськими дітьми, які перебувають в Італії завдяки допомозі Ватикану та Італійської єпископської конференції.

Щодо візиту Папи до України, Андрій Юраш підтвердив, що Святому Престолу було надіслано офіційне запрошення від українського президента та церковних лідерів. За словами дипломата, Папа «дуже уважно» ставиться до цих пропозицій, консультується з різними сторонами й готується до ухвалення рішення.

«Ми сподіваємося, що восени можемо бути готові до певних його важливих рішень. І, можливо, серед них буде й ця блага вістка для України», — зазначив посол.

Візит Папи Римського до України, за словами Юраша, може стати визначальним дипломатичним кроком у контексті просування переговорного процесу за участі Ватикану.

«Папа — це символ добра. Його приїзд до України стане найбільшим сигналом для всього цивілізованого світу: що Україна стоїть на боці правди й миру», — переконаний дипломат.

Наразі з офіційних візитів Папи Лева XIV підтверджено лише одну поїздку — на 30 листопада до Туреччини. Але Україна продовжує дипломатичну роботу, аби зробити можливим його приїзд уже в цьому році.

Дивіться повне інтервʼю на каналі LB Live.
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