У Черкасах затримали чоловіка, який погрожував військовим ТЦК гранатою

У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати після того, як представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) намагалися перевірити в нього документи.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції області.

"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

На сторінці обласного ТЦК також повідомили про конфлікт під час перевірки документів.

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході корткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Наразі з чоловіком працюють правоохорнці, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані.

Раніше на Миколаївщині невідомі напали на військових ТЦК під час оповіщення. Перед цим у Вінниці виник конфлікт між місцевими жителями та ТЦК і поліцією.