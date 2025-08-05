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У Черкасах затримали чоловіка, який погрожував військовим ТЦК гранатою

На місці працює поліція. 

У Черкасах затримали чоловіка, який погрожував військовим ТЦК гранатою
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати після того, як представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) намагалися перевірити в нього документи.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції області.

"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

На сторінці обласного ТЦК також повідомили про конфлікт під час перевірки документів. 

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході корткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Наразі з чоловіком працюють правоохорнці, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані.

Раніше на Миколаївщині невідомі напали на військових ТЦК під час оповіщення.  Перед цим у Вінниці  виник конфлікт між місцевими жителями та ТЦК і поліцією. 

  • В кінці травня цього року Командування Сухопутних військ повідомило, що починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК. Раніше також повідомлялося, що для військових терцентрів розробили правила поведінки.
  • У червні перевірили 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників ТЦК. Пітвердилися 36 випадків.
  • Командування Сухопутних військ також повідомило, що в липні 86% скарг на ТЦК  виявилися фейками або маніпуляціями. 
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