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Зеленський: більшість дронів, які запустила вночі РФ – це російсько-іранські «шахеди»

Президент закликав посилити санкції проти Росії.

Зеленський: більшість дронів, які запустила вночі РФ – це російсько-іранські «шахеди»
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість дронів, які запустила вночі РФ – це російсько-іранські «шахеди».

"Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські «шахеди». Багато дронів збили наші захисники, але, на жаль, були влучання", – написав глава держави у телеграмі. 

Продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. 

"Тут «рускіє» вдарили понад 25 «шахедами» по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", – зазначив президент.

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади. 

Зеленський наголосив, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. 

"Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам «сімки» та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", – резюмував глава держави. 

  • Уночі зафіксували влучання 17 БпЛА та балістичної ракети. Всього росіяни запустили 46 безпілотників і ракету. 
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