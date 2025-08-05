Зеленський: більшість дронів, які запустила вночі РФ – це російсько-іранські «шахеди»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість дронів, які запустила вночі РФ – це російсько-іранські «шахеди».

"Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські «шахеди». Багато дронів збили наші захисники, але, на жаль, були влучання", – написав глава держави у телеграмі.

Продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині.

"Тут «рускіє» вдарили понад 25 «шахедами» по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", – зазначив президент.

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади.

Зеленський наголосив, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними.

"Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам «сімки» та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", – резюмував глава держави.