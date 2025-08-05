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У Києві повідомили про підозру чоловікові, який за $15000 обіцяв допомогти виїхати за кордон

За ці гроші він обіцяв допомогти продовжити групу інвалідності. 

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який за $15000 обіцяв допомогти виїхати за кордон
Затримання чоловіка, який за $15000 обіцяв допомогти виїхати за кордон
Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон. Такі "послуги" підозрюваний оцінив у 15 тисяч доларів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Підозрюваний обіцяв киянину допомогти із продовженням групи інвалідності, термін якої спливав у серпні цього року. Для цього необхідно було укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Цедало би змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. 

"Зазначимо, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі", – зазначили у прокуратурі. 

Після отримання грошей чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу розміром 908 тис. гривень.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
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