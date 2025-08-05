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Влада закликає евакуюватися жителів херсонського мікрорайону Корабел

Росіяни знищили засоби логістики.

Влада закликає евакуюватися жителів херсонського мікрорайону Корабел
Фото: Херсонська ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на брифінгу закликав жителів мікрорайону Корабел у Херсоні евакуюватися до безпечних місць.

Як пише "Укрінформ", посадовець розповів, що росіяни три дні поспіль атакували Корабельний район з авіації. Через влучання по мосту ускладнено логістику, через що відбувається евакуація. За минулий день вдалося вивезти 80 людей, серед яких 14 дітей та 11 маломобільних осіб. Задіяно 35 транспортних засобів.

За словами Прокудіна, кожному з евакуйованих надають допомогу з боку представників влади та волонтерів. Для того, щоб евакуюватися, потрібно звернутися до обласного контакт-центру за номерами 0800 101 102 або 0800 330 951.
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