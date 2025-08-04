Укрінформ: у Німеччині працевлаштовані понад третина біженців з України

На початку поточного року у Німеччині були працевлаштовані 299 670 громадян України. З них 174 080 – жінки та 125 590 – чоловіки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги серед громадян України у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

На квітень 2025 року таку допомогу отримували 693 420 громадян України. Це число включає не лише працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. При цьому серед чоловіків-одержувачів допомоги 150 660 - у віці 18-63 роки.

Таким чином, рівень працевлаштування серед громадян України у ФРН дещо перевищує 33%, що нижче, ніж у сусідніх країнах.

У Федеральному агентстві зайнятості зазначили, що середня сума виплат у березні 2025 року становила 882 євро. Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Зокрема, одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя - по 506 євро на кожного, а діти - від 357 до 471 євро залежно від віку.

Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських біженців, а станом на кінець листопада 2024 року в Німеччині проживало 1 265 527 громадян України — у понад вісім разів більше, ніж на кінець лютого 2022 року.