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Укрінформ: у Німеччині працевлаштовані понад третина біженців з України

Серед працюючих громадян України жінок більше, ніж чоловіків.

Укрінформ: у Німеччині працевлаштовані понад третина біженців з України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UpG

На початку поточного року у Німеччині були працевлаштовані 299 670 громадян України. З них 174 080 – жінки та 125 590 – чоловіки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги серед громадян України у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

На квітень 2025 року таку допомогу отримували 693 420 громадян України. Це число включає не лише працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. При цьому серед чоловіків-одержувачів допомоги 150 660 - у віці 18-63 роки. 

Таким чином, рівень працевлаштування серед громадян України у ФРН дещо перевищує 33%, що нижче, ніж у сусідніх країнах.

У Федеральному агентстві зайнятості зазначили, що середня сума виплат у березні 2025 року становила 882 євро. Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Зокрема, одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя - по 506 євро на кожного, а діти - від 357 до 471 євро залежно від віку.

Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських біженців, а станом на кінець листопада 2024 року в Німеччині проживало 1 265 527 громадян України — у понад вісім разів більше, ніж на кінець лютого 2022 року.
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