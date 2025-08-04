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У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері

Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.

У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері
У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері
Фото: Поліція Львівської область

Сьогодні вдень, 4 серпня, виникла пожежа в одному з львівських готелів, розташованому на вулиці Клепарівській.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Внаслідок пожежі були травмовані шестеро осіб, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє 14-річних братів. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.

Правоохоронці встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі і заряджав її у своєму номері. Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.

У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері
Фото: Поліція Львівщини
У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.
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