Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.

У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері

Сьогодні вдень, 4 серпня, виникла пожежа в одному з львівських готелів, розташованому на вулиці Клепарівській.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Внаслідок пожежі були травмовані шестеро осіб, з них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє 14-річних братів. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.

Правоохоронці встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на 9 поверсі і заряджав її у своєму номері. Власник скутера також отримав опіки та перебуває у лікарні.

Фото: Поліція Львівщини У львівському готелі виникла пожежа через батарею електроскутера, яку заряджали у номері

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.