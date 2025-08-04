Рятувальники евакуювали літнього чоловіка та його домашніх улюбленців з прифронтового Куп'янська

Рятувальники Харківщини евакуювали 77-річного мешканця Куп'янська разом із домашніми улюбленцями.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"4 серпня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з міста Куп'янськ 77-річного чоловіка та 2 собак, яких він не міг кинути напризволяще", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники звертаються до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: "збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!"