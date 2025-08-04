Російські окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі.

Бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ зупинили механізований штурм російської армії на Сіверському напрямку.

Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді десантно-штурмових військ.

"Ставка була зроблена на раптовість і швидкість. Але наші воїни прийняли бій — і знищили", — ідеться у повідомленні.

Під час штурм окупантів українським бійцям вдалося знищити:

один танк, та ще один пошкодили;

один БМП;

понад 10 мотоциклів;

Також українські військові ліквідували та поранили російських піхотинців.