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Українські десантники відбили механізований штурм РФ на Сіверському напрямку

Російські окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі.

Українські десантники відбили механізований штурм РФ на Сіверському напрямку
Фото: скріншот

Бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ зупинили механізований штурм російської армії на Сіверському напрямку.

Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді десантно-штурмових військ.

"Ставка була зроблена на раптовість і швидкість. Але наші воїни прийняли бій — і знищили", — ідеться у повідомленні.

Під час штурм окупантів українським бійцям вдалося знищити:

  • один танк, та ще один пошкодили;
  • один БМП;
  • понад 10 мотоциклів;

Також українські військові ліквідували та поранили російських піхотинців.
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