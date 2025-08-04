Бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ зупинили механізований штурм російської армії на Сіверському напрямку.
Про це повідомили у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді десантно-штурмових військ.
"Ставка була зроблена на раптовість і швидкість. Але наші воїни прийняли бій — і знищили", — ідеться у повідомленні.
Під час штурм окупантів українським бійцям вдалося знищити:
- один танк, та ще один пошкодили;
- один БМП;
- понад 10 мотоциклів;
Також українські військові ліквідували та поранили російських піхотинців.