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​Очільника Енергетичної митниці Комара усунули від виконання обов’язків на час розслідування

Напередодні премʼєр-міністерка доручила перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях "Схем". 

​Очільника Енергетичної митниці Комара усунули від виконання обов’язків на час розслідування
Анатолій Комар
Фото: "Схеми"

Керівництво Державної митної служби  усунуло від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування.

Про це повідомила пресслужба відомства. 

"На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка. З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - йдеться в повідомленні. 

Державна митна служба наголосила, що діє в межах повноважень та з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості.

Напередодні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях "Схем" про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара. 

1 серпня, проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росії. Також, за даними журналістів, родин Комара після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя митника. 
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