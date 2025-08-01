​Свириденко доручила міністрові фінансів розібратися з призначенням керівника митниці

На наступне засідання Кабміну має бути рішення про формування конкурсної комісії для відбору глави Держмитслужби.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком і доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Про це йдеться в дописі Свириденко на її сторінках у соцмережах.

«Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету», - наголосила Свириденко.