​Свириденко доручила міністрові фінансів розібратися з призначенням керівника митниці

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком і доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.
Про це йдеться в дописі Свириденко на її сторінках у соцмережах.
«Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету», - наголосила Свириденко.
- Торік у серпні Сергій Марченко і його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.
- Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.
- У 2023 Рада проголосувала за законопроєкт, згідно із яким має бути запроваджений конкурсний відбір голови Держмитслужби з укладанням контракту на 5 років та щорічним аудитом.