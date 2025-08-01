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​Свириденко доручила міністрові фінансів розібратися з призначенням керівника митниці

На наступне засідання Кабміну має бути рішення про формування конкурсної комісії для відбору глави Держмитслужби.

​Свириденко доручила міністрові фінансів розібратися з призначенням керівника митниці
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком і доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Про це йдеться в дописі Свириденко на її сторінках у соцмережах.

«Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету», - наголосила Свириденко.

  • Торік у серпні Сергій Марченко і його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці. 
  • Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility,  Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.  
  • У 2023 Рада проголосувала за законопроєкт, згідно із яким має бути запроваджений конкурсний відбір голови Держмитслужби з укладанням контракту на 5 років та щорічним аудитом.
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