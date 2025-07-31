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Шахраї створюють фейкові Telegram-боти банків

Відрізнити фейкові боти від справжніх стає складно.

Шахраї створюють фейкові Telegram-боти банків
Telegram
Фото: EPA\UPG

Українців попередили про активність шахраїв, які маскують свої фейкові Telegram-боти під служби підтримки українських банків.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними Центру, зловмисники створюють підроблені акаунти, додаючи до назв емодзі, схожий на знак верифікації, щоб імітувати «блакитну галочку». Через це відрізнити фейкові боти від справжніх стає складно.

У відомстві закликають громадян бути пильними та дотримуватися базових правил безпеки:

перевіряти ресурси, де вводяться персональні дані;ніколи не передавати PIN-код, CVV2/CVC2, логін чи пароль у чат-ботах – такі дані запитують лише шахраї.

Українцям також радять використовувати лише офіційні канали зв’язку з банком: мобільний застосунок, офіційний сайт або номер телефону, вказаний на картці.
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