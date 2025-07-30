​Комісія з добору директора БЕБ не бачить перешкод для призначення Цивінського, - голова комісії

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки не бачить перешкод для призначення визначеного переможця – колишнього слідчого та керівника детективів Національного антикорупційного бюро Олександра Цивінського.

Про це заявила на пресконференції голова комісії Лаура Штефан, передає Укрінформ.

"Я хочу наголосили, що ми знову подали ті ж самі документи, які ми надсилали Кабінету міністрів. Тож станом на зараз мені не відомі жодні ані формальні, ані предметні проблеми для призначення переможця конкурсу директором БЕБ Кабінетом міністрів. І я щиро сподіваюся, це призначення скоро відбудеться", – сказала вона.

Штефан підкреслила, що комісія "сумлінно і на благо України" виконувала свої повноваження. За її словами, комісія ознайомилася і взяла до уваги інформацію, надану СБУ, перед тим, як прийняти остаточне рішення. Ці дані стосувалися родичів трьох кандидатів, які можуть мати російські документи, та не стосувалися самих кандидатів.

“Інформація була відома публічно раніше і не вказується СБУ як загроза національній безпеці. СБУ стверджує, що продовжить працювати в разі, якщо надана комісії інформація несе загрозу національній безпеці в контексті процесу добору директора БЕБ”, – зазначила голова комісії.

Штефан також відзначила той факт, що всі 16 кандидатів, включно з переможцем Цивінським, успішно проходили спеціальну держперевірку в травні 2025 року, і її результати не скасовували чи переглядали. Переможець конкурсу також працював понад 20 років у численних правоохоронних агенціях. Він має доступ до державної таємниці і, як членам комісії відомо, цей доступ не скасовували.

Штефан також додала, що комісія з обрання директора БЕБ виконала свій мандат, а Україна своєю чергою на виконання своїх зобов’язань перед МВФ має призначити директора Бюро до кінця цього місяця.

Раніше депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд не призначив Цивінського директором Бюро.