ПриватБанк виграв справу в суді Лондона проти колишніх акціонерів Коломойського та Боголюбова

Коломойський і Боголюбов, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд дол. США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період. Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року.

Державний ПриватБанк виграв справу в суді Лондона проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у заяві банку.

“ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова”, – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку прем’єр-міністерка Юлія Свириденко привітала це судове рішення.

“Вітаю рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені”, – написала Свириденко.

Як зазначає пресслужба банку, це судове рішення є повною перемогою для Банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року. На момент націоналізації Банк був недокапіталізований на суму близько 5,5 млрд дол. США і згодом був рекапіталізований державою.

У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 млрд дол. США коштів Банку за допомогою “дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів [тобто панів Коломойського та Боголюбова]”. Рішення проти них навряд може бути більш викривальним, оскільки в ньому викладено схему того, що раніше було описано як “шахрайство візантійської складності”.

Відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було “жодного доказу”, який би пов’язував колишніх власників Банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення “повністю побудовані на нечесному підґрунті”. Суддя також встановив, що Коломойський “здається, вважав себе вищим за закон” і що “нечесним з боку пана Боголюбова” було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд дол. США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період. Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить 2 млрд дол. США.

Ні Коломойський, ні Боголюбов не давали свідчень на судовому слуханні по суті в Лондоні у 2023 році, при цьому пан Коломойський провів частину цього періоду під тимчасовим арештом в Україні. Суддя встановив, що їхня відмова від дачі свідчень була зумовлена тим, що “вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному Привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього”. Що стосується документальних доказів, представлених суду, Суддя постановив, що “пан Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження”, і відзначив “практику, прийняту Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження”.

У 2017 році Банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт щодо активів відповідачів. Наразі Банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України.

Голова Наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс заявив: “Це визначна перемога для Банку та його акціонера – уряду України, а також для мільйонів українців, які щодня покладаються на ПриватБанк. Вона демонструє, на що готовий піти Банк, щоб захистити інтереси своїх вкладників, клієнтів, співробітників, платників податків, а також суворість наших стандартів корпоративного управління. Ми вдячні нашим стейкхолдерам за всю підтримку, яку ми маємо впродовж усього процесу. Докази, що були представлені, однозначно підтверджують сьогоднішній висновок про те, що мільярди доларів були незаконно привласнені в результаті тривалої та систематичної шахрайської схеми, що підтверджує наше рішення наполегливо підтримувати цей позов протягом багатьох років.

Це рішення підкреслює силу та доброчесність найбільш надійної фінансової установи в Україні, і ми віримо, що воно стане першою в низці перемог на міжнародному рівні, які забезпечать справедливість для Банку та, що більш важливо, для народу України. На цьому наш процес не закінчується оскільки ми розпочнемо стягнення сум, які по праву належать ПриватБанку”.

Річард Льюіс, партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляла інтереси Банку в судовому процесі, зазначив: “Цей судовий процес був одним з найскладніших, які коли-небудь відбувалися в англійських судах. Банк надав суду значні докази того, як мільярди доларів були незаконно привласнені паном Коломойським та паном Боголюбовим. Ми раді, що суд через спроби відповідачів виправдати свою поведінку задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, що ретельно та детально викладено в судовому рішенні, в якому встановлено, що вони надавали неправдиві докази, навмисно знищували та приховували документи та безуспішно намагалися перекласти вину на інших”.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в Банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.